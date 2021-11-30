В настоящий момент в отношении «Ювентуса» проводится расследование – руководители туринского клуба могли отмывать деньги. Одним из фигурантов дела является Фабио Паратичи – бывший спортивный директор «старой синьоры», который летом перебрался на аналогичную должность в «Тоттенхэм». Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб тоже фигурирует в деле, поскольку он участвовал в одном из трансферов, стоимость которого документально могла быть завышена туринцами. Речь идёт о переходе в «Тоттенхэм» Кристиана Ромеро. «Ювентус» продал аргентинца «Аталанта», после чего игрок сразу же перешёл в «Тоттенхэм» на условиях аренды с обязательной опцией выкупа при определённых условиях.

Всего полиция проверяет 42 сомнительных трансфера «Ювентуса».