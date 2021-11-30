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Линекер - о «Золотом мяче» Месси: «Великолепная семёрка»

30 Ноября 2021 • 08:26 Комментировать (3)

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Линекер прокомментировал завоевание Лионелем Месси очередного «Золотого мяча». Эта премия стала седьмой в карьере 34-летнего аргентинского голеадора.

«Великолепная семерка. Мои поздравления Лео. Месси – выдающийся игрок, он является примером как в поле, так и за его пределами», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Стоит отметить, что вторым в голосовании стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Тройку лучших футболистов 2021 года замкнул опорный полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гари Линекер
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:18
И я про это... Теперь и гелевый с большой "гордостью" будет носить эту цифру на своем горбу.... Как минимум год... А там может и на восьмерку надо будет поменять.... Хе-хе-хе...
Манкунианец76
30 Ноября 2021 в 08:45
а что такого карлик сделал в прошлом году,чтоб стать мистером"Золотой мяч"??Команда позорно стухла(Барселона),здесь в ПСЖ его переход считают провальным..Разве что со сборной зазвездил..странно))Хотя чему удивляться-все в этой педоевропе стало политичным и подкупным
Misha_diablo_football
30 Ноября 2021 в 09:04
Барса провалилась после ухода Суареса, Месси и т.п. Аргентина впервые за 28 лет выиграла кубок Америки (ещё на легендарном стадионе Бразилии положив на лопатки хозяев поля), + кубок Испании, ну и приплюсуем сюда стабильные кучу голов и ассистов, учитывая что другие претенденты (Лева, Канте, Жоржиньо, Маунт, КДБ и другие) не выдали столь результативный сезон ЗМ достался Лео...
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