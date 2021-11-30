Линекер - о «Золотом мяче» Месси: «Великолепная семёрка»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Линекер прокомментировал завоевание Лионелем Месси очередного «Золотого мяча». Эта премия стала седьмой в карьере 34-летнего аргентинского голеадора.

«Великолепная семерка. Мои поздравления Лео. Месси – выдающийся игрок, он является примером как в поле, так и за его пределами», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Стоит отметить, что вторым в голосовании стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Тройку лучших футболистов 2021 года замкнул опорный полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо.