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​Директор «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему клуб выбрал Рангника

29 Ноября 2021 • 15:38 Комментировать

Ральф Рангник в понедельник был официально представлен как временный тренер «Манчестер Юнайтед». Немец будет работать с командой до конца сезона, а затем перейдёт на должность консультанта клуба.

По поводу назначения Ральфа Рангника высказался директор «Манчестер Юнайтед» по футбольной части Джон Мерто. Его слова приведены на официальном сайте «красных дьяволов».

По словам Мерто, Рангник был кандидатом номер один для «Манчестер Юнайтед».

«Ральф – один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер, что говорит о неоценимых лидерских и технических навыках, которые он привнесёт за счёт опыта в управлении и тренерской работе», - сказал Мерто.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Джон Мерто
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