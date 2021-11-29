​Де Брёйне – лучший плеймейкер 2021 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает подводить итоги 2021 календарного года. Как и год назад, лучшим плеймейкером был признан Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити».

Кевин де Брёйне набрал 160 очков, опередив Лионеля Месси со 105 баллами. В топ-5 также входят Бруну Фернандеш, Томас Мюллер и Жоржиньо, но эти игроки игрока слишком отстали, набрав соответственно 15, 15 и 10 очков.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Всего за английский гранд бельгиец провёл 276 матчей. В них бельгийский полузащитник забил 70 голов и отдал 108 голевых передач.