Каррагер: «МЮ» подписал Роналду, чтобы помешать «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» решил вернуть португальского форварда Криштиану Роналду.

«В «МЮ» побоялись перехода КриРо в «Сити», поэтому решили подписать его в последний момент. Они не планировали возвращать португальца. Все было сделано в последний момент, чтобы помешать «горожанам», - приводит слова эксперта Sky Sports.

36-летний бомбардир пополнил ряды «красных дьяволов» под занавес летнего трансферного окна. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

Криштиану забил четыре гола и сделал два ассиста в десяти матчах АПЛ.