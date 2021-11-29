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Каррагер: «МЮ» подписал Роналду, чтобы помешать «Манчестер Сити»

29 Ноября 2021 • 13:15 Комментировать (2)

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» решил вернуть португальского форварда Криштиану Роналду.

«В «МЮ» побоялись перехода КриРо в «Сити», поэтому решили подписать его в последний момент. Они не планировали возвращать португальца. Все было сделано в последний момент, чтобы помешать «горожанам», - приводит слова эксперта Sky Sports.

36-летний бомбардир пополнил ряды «красных дьяволов» под занавес летнего трансферного окна. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

Криштиану забил четыре гола и сделал два ассиста в десяти матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Ноября 2021 в 13:36
Зато теперь он вам не помешает.... Гавно в ступе толочь.... Клопп был прав... Хе-хе....
PoliticExpert
29 Ноября 2021 в 13:32
Уже не важно зачем именно, уже гораздо важнее правильно использовать весь потенциал этой гол-машины и будет всем счастье
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