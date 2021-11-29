Рой Кин: «Игроки «МЮ» бросили Сульшера под автобус»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался насчет увольнения Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого команды. По его мнению, футболисты «слили» норвежского тренера.

«Наверное, Уле Гуннар был с ними слишком дружелюбен. Он проявлял мягкость в общении с игроками «Юнайтед». В итоге команда сделала то, что я и ожидал. Игроки бросили наставника под автобус», - приводит слова ирландца Sky Sports.

Сульшер был недавно уволен за неудовлетворительные результаты в первой половине сезона. И. о. главного тренера команды был назначен экс-игрок «МЮ» Майкл Кэррик.

В ближайшее время в клуб должен прийти новый специалист. Судя по последним новостям, пост рулевого команды займет немец Ральф Рангник.