Гранд АПЛ нацелился на Модрича

Звездный хавбек Лука Модрич может решиться на смену клубной прописки. У футболиста завершается трудовой договор с мадридским «Реалом», и он может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Superdeporte, заинтересованность в услугах 36-летнего хорватского полузащитника проявляет «Манчестер Сити». Английский гранд хочет подписать Модрича по окончании сезона-2021/2022.

В свою очередь «сливочные» не хотят расставаться с Лукой и готовы предложить ему новый контракт.

Хавбек выступает в составе «королевского» клуба с лета 2012 года. В нынешнем сезоне хорват сыграл девять матчей и отдал три ассиста.