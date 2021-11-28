​Ляказетт не продлит контракт с «Арсеналом»

Нападающий Александр Ляказетт не намерен продлевать контракт с «Арсеналом». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Николо Скира, французский футболист настроен уйти в конце сезона в статусе свободного агента.

Ранее Александр Ляказетт дал понять, что может уйти из «Арсенала» уже зимой, если будет хорошее предложение.

Александр Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. Во всех соревнованиях француз провёл за «канониров» 181 матч. В них Ляказетт записал на свой счёт 68 голов и 29 результативных передач на партнёров.