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​В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Рангник приведёт Холанна

28 Ноября 2021 • 10:55 Комментировать (10)

В ближайшее время Ральф Рангник будет назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед». В стане «красных дьяволов» надеются, что немецкий специалист станет преимуществом для клуба в борьбе за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Ральф Рангник очень хорошо знает Эрлинга Холанна. Они работали вместе ещё в «Ред Булл Зальцбурге».

Эрлинга Холанна хотят подписать многие топовые клубы Европы. За «Боруссию» норвежец выступает почти два года. В 70 матчах за «шмелей» во всех соревнованиях Холанн забил 71 гол и отдал 19 голевых передач на партнёров.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Ральф Рангник Эрлинг Холанн
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
28 Ноября 2021 в 12:35
Так Баринова же приведет. Мало что ли?
Misha_diablo_football
28 Ноября 2021 в 12:23
Холанд вряд ли согласится перейти в МЮ, ему нужен топ-клуб который выиграет с ним гору трофеев здесь и сейчас...
АнтиУкр
28 Ноября 2021 в 12:29
Именно к этому он и стремится .Вот только сейчас не поймёшь какая команда ближе к этим трофеям , я выделяю 2 команды, Бавария и Ливерпуль ,только Холанн туда не хочет переходить <...> В Реал в который он стремится , далёк от оптимальной формы ,здесь важно ещё ,чтоб чемпионат Испании ему подошёл ,играть в Бундес Лиге одно ,а в Ла Лиге совсем другое...
Misha_diablo_football
28 Ноября 2021 в 13:07
под словом трофеи я имел в виду не только ЛЧ а национальные первенства и кубки. Так что условные Бавария, Ливерпуль, Сити, Реал, ПСЖ, а может и Интер (или Ювентус на худой конец) вполне подойдут для Холанда...
Манкунианец76
28 Ноября 2021 в 12:07
один процент из ста!!Во первых-после ухода Санчо,"шмели"будут мертвой хваткой держаться за единственно годного топчика в составе.Во вторых-ну если земляк ОГС не смог этого сделать,то немцу тем более не удасться этого сделать.Да и в третьих-зачем это Холланду переходить хоть и легендарный клуб,у которого богатое прошлое,но крайне непонятное будущее,когда за ним вот уже какой год в очередь выстроились лучшие футбольные гранды планеты??Всем мира и добра!Не забудьте поздравить матерей с праздником!!!))
АнтиУкр
28 Ноября 2021 в 12:09
5 БАЛЛОВ !!!
АнтиУкр
28 Ноября 2021 в 12:03
Всё это хорошо ,вот только Холанн об этом не знает ,да и сам он не стремится в МЮ ,а так конечно "перейдёт" <...>
ARTUR
28 Ноября 2021 в 11:16
Было бы очень хорошо что бы этот парень перешел в МЮ . Очень не хочется его видеть в ла лиге . Парень забивающий , мощный , в нем есть и ибра и роналду по стилистике очень подходит для апл .
Манчестерский Иппатий
28 Ноября 2021 в 11:03
Травмированного????
Алексей Антоненко
28 Ноября 2021 в 11:09

он вчера забил гол как бы :)

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28.11  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.6 3.3 2.85
28.11  17:00 Манчестер Сити ... Вест Хэм 1.27 6.2 11
28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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