​В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Рангник приведёт Холанна

В ближайшее время Ральф Рангник будет назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед». В стане «красных дьяволов» надеются, что немецкий специалист станет преимуществом для клуба в борьбе за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Ральф Рангник очень хорошо знает Эрлинга Холанна. Они работали вместе ещё в «Ред Булл Зальцбурге».

Эрлинга Холанна хотят подписать многие топовые клубы Европы. За «Боруссию» норвежец выступает почти два года. В 70 матчах за «шмелей» во всех соревнованиях Холанн забил 71 гол и отдал 19 голевых передач на партнёров.