Гвардиола хочет возглавить сборную и принять участие в чемпионате мира

Испанский специалист Хосеп Гвардиола рассказал о намерении попробовать свои силы на тренерском мостике национальной команды.

«Я бы хотел возглавить сборную, когда завершу этап работы в «Манчестер Сити». Хочется принять участие в чемпионате мира. Однако найти работу в национальной команде не так легко, есть всего несколько интересных мне вариантов. Хочу этого, но если не выйдет, я продолжу работать в клубах», - приводит слова тренера пресс-служба манкунианцев.

Контракт 50-летнего испанца с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года. До «Манчестер Сити» Гвардиола работал в «Барселоне» и «Баварии».