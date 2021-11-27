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Ляказетт ответил на вопрос об уходе из «Арсенала»

27 Ноября 2021 • 16:30 Комментировать

Форвард Александр Ляказетт высказался насчет возможного ухода из лондонского «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

«Мой агент изучает варианты. Я же сконцентрирован на своей игре, по крайней мере, до январского трансферного окна. Зимой уже посмотрим, какие будут предложения. Пока есть неопределенность в этом вопросе, поэтому лучше дождаться открытия трансферного окна», - передает слова нападающего Metro.

Срок трудового договора Ляказетта с «канонирами» рассчитан до лета 2022 года.

Интерес к французскому нападающему проявляют «Барселона», «Атлетико», «Ньюкасл» и «Милан».

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Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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