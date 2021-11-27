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«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» сумму трансфера Торреса

27 Ноября 2021 • 14:35 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Испании Ферран Торрес близок к уходу из «Манчестер Сити». По сообщениям Golsmedia, футболист вернется на родину в январское трансферное окно. Новым местом работы вингера станет каталонская «Барселона».

По сведениям источника, клубы уже провели переговоры и договорились о сделке. Трансфер Торреса обойдется «сине-гранатовым» в 50 миллионов евро. «Барселона» уже договорилась с игроком о деталях сотрудничества.

Испанец присоединился к «горожанам» летом прошлого года, перебравшись из «Валенсии». В текущем сезоне вингер забил три гола и сделал результативный пас в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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