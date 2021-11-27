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Макси Родригес объявил о завершении карьеры

27 Ноября 2021 • 12:35 Комментировать

Экс-футболист сборной Аргентины Макси Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль», завершил игровую карьеру. Об этом 40-летний игрок сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

Последним местом работы хавбека был аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», цвета которого он защищал с 2019 года.

За «матрасников» Родригес выступал с 2005 по 2010 год, а за мерсисайдцев он играл с 2010 по 2012 год.

В составе сборной Аргентины Макси провел 57 поединков и отметился 16 забитыми мячами. Вместе с «альбиселесте» он выиграл серебро на ЧМ-2014.

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Макси Родригес
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