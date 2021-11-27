«Ливерпуль» заплатит 50 млн евро за полузащитника «Челси»

«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в подписании атакующего полузащитника Кристиана Пулишича, выступающего за лондонский «Челси». Мерсисайдский топ-клуб хочет осуществить сделку в январе, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В свою очередь «пенсионеры» готовы продать американского игрока, если за него заплатят 50 миллионов евро. Боссы «Ливерпуля» готовы пойти на такие траты ради трансфера Пулишича.

Действующий трудовой договор 23-летнего американца с лондонцами рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне АПЛ на счету Кристиана два забитых мяча в трех поединках.