Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной Украины

Известный украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может покинуть Туманный Альбион, где выступает за лондонский «Вест Хэм», и переехать в итальянский чемпионат. Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, новым местом работы 32-летнего вингера может стать «Дженоа». Пригласить Ярмоленко хочет новый главный тренер генуэзской команды Андрей Шевченко.

Трудовое соглашение украинца с «молотобойцами» рассчитано до окончания текущего сезона. Его стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше АПЛ полузащитник провел восемь матчей.