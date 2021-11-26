Лэмпард назвал двух лучших одноклубников в своей карьере

Легендарный футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард вспомнил о своей игровой карьере. Он назвал имена двух лучших игроков, с которым пересекался в одной команде.

«Я всегда стою перед выбором: Терри или Дрогба? Джон был лидером команды и душой раздевалки. В свою очередь Дидье забил много важных голов, которые приносили «Челси» победы. Не могу выбрать одного, поэтому назову сразу двоих», - передает слова Лэмпарда Mirror.

Напомним, что Фрэнк защищал цвета «пенсионеров» с 2001 по 2014 год. Он принял участие в 648 поединках за «Челси» и отметился 211 забитыми мячами.