Игроки «Манчестер Юнайтед» назвали приоритетного кандидата на пост главного тренера

Футболисты «Манчестер Юнайтед» определились с тренером, которого хотят видеть у руля команды. Об этом рапортует TribalFootball.

Журналистам стало известно, что Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд поддерживают кандидатуру экс-наставника лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, ныне работающего в «ПСЖ». По мнению игроков, аргентинский коуч сможет вывести команду на более высокий уровень.

Напомним, что манкунианцы недавно остались без главного тренера. Руководство отправило в отставку норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера. И. о. был назначен Майкл Кэррик.