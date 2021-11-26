«Ювентус» и «Ливерпуль» поспорят за таланта «Аякса»

Амстердамский «Аякс» продолжает воспитывать вундеркиндов для европейских грандов. 19-летний хавбек Райан Гравенберх имеет варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А и английской Премьер-лиге, сообщает Calciomercato.

В споре за талантливого полузащитника сойдутся туринский «Ювентус» и «Ливерпуль». Трансферная стоимость Гравенберха оценивается в 33 миллиона евро.

Райан является воспитанником академии амстердамского клуба. В составе первой команды он выступает с сентября 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне Эредивизии хавбек сыграл 13 матчей, забил гол и получил два предупреждения.