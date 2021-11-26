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«Ньюкасл» хочет арендовать звезду сборной Украины

26 Ноября 2021 • 09:25 Комментировать

Украинский защитник Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» и продолжить карьеру в другом английском клубе. Как стало известно журналистам Daily Mail, заинтересованность в переходе игрока проявляет «Ньюкасл», который планирует масштабную закупку в январское трансферное окно.

«Сороки» рассматривают вариант с арендой Александра до конца сезона. Украинец может пойти на такой шаг, поскольку в «Ньюкасле» ему будет гарантирована стабильная игровая практика.

В нынешнем сезоне Зинченко редко выходит на поле в составе «горожан». Защитник поучаствовал в шести матчах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Зинченко
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