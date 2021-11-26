Ляказетт находится в сфере интересов четырёх клубов

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт является трансферной целью нескольких европейских топ-клубов. По сведениям журналистов Calciomercato, четыре клуба ведут борьбу за французского футболиста.

У Ляказетта есть варианты продолжения карьеры в Испании, Италии и Англии. Подписать Александра хотят «Барселона», «Атлетико», «Милан» и «Ньюкасл». Также не исключен вариант, что «канониры» предложат игроку новый трудовой договор.

Отмечается, что все претенденты готовы подписать француза только в статусе свободного агента.

Действующее трудовое соглашение бомбардира с «Арсеналом» рассчитано до лета 2022 года.