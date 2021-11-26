«Манчестер Юнайтед» нашёл напарника Роналду в Серии А

Центрфорвард «Фиорентины» Душан Влахович является трансферной целью ряда европейских клубов. В гонку за 21-летним сербским бомбардиром включился «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует таблоид Daily Mail.

«Красные дьяволы» намерены побороться за игрока с туринским «Ювентусом», лондонским «Тоттенхэмом», мюнхенской «Баварией», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», заявившим о готовности выложить за переход футболиста 80 миллионов евро.

Влахович связан контрактными обязательствами с флорентийским клубом до середины 2023 года. На счету нападающего десять голов и два ассиста в 13 матчах текущего сезона Серии А.

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