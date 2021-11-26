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«Челси» предложит новый контракт Тьяго Силве

26 Ноября 2021 • 08:49 Комментировать

37-летний бразильский защитник Тьяго Силва может задержаться в лондонском «Челси» на следующий сезон. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

«Пенсионеры» открыты к переговорам с опытным футболистом. В английском клубе считают, что Силва еще способен приносить пользу коллективу, несмотря на приличный возраст. К тому же у бразильца сложились хорошие отношения с наставником команды Томасом Тухелем.

Сам защитник не против остаться в «Челси» еще на один сезон. В ближайшее время стороны вступят в переговоры.

В текущем сезоне Тьяго сыграл 14 матчей, забил гол и отдал ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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