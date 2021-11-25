​Клоппу пришлось объясняться перед журналистом за свои слова о Кубке африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры с «Порту» получил вопрос по поводу своих слов. До матча немецкий тренер назвал Кубок африканских наций, куда должны поехать игроки «Ливерпуля», в частности Мохамед Салах, «маленьким турниром». Журналист спросил, не оскорбил ли Клопп своими словами представителей Африки.

- Стоп, стоп, стоп. Я не это имел в виду. Я не говорил, что это маленький турнир, что это маленький континент. Вовсе нет. Я говорил, что до марта не будет пауз на матчи сборных, а потом сказал: «О, в январе будет небольшой турнир». Это ирония. Это большой турнир, ведь мы теряем наших игроков, - сказал Клопп.

- Но вы бы не сказали «маленький турнир» на Евро… - продолжил тему журналист.

- Я не носитель языка. Если вы хотите, вы можете постоянно понимать меня не так. Я бы никогда не подумал о Кубке африканских наций как о маленьком турнире. Я знаю это, - сказал тренер.