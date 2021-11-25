«Брентфорд» не будет выпускать новую форму на следующий сезон – клуб хочет сэкономить деньги фанатам

Новичок английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем официальном сайте опубликовал довольно неожиданное заявление, в котором говорится, что клуб не будет разрабатывать новую игровую форму на следующий сезон.

Причина этому – желание руководства команды помочь болельщикам, а именно сэкономить их деньги, которые в теории могли быть потрачены на покупку новой футболки. Помимо этого, «Брентфорд» таким образом решил поддержать многие организации по защите окружающей среды.

Вполне вероятно, что по итогам текущего розыгрыша АПЛ дебютанту высшего дивизиона удастся не вылететь в Чемпионшип – «Брентфорд» пока располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.