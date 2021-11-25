Оуэн назвал гранд АПЛ, который подходит Холанну

Экс-футболист «Реала» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн предположил, где может продолжить карьеру нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн.

«Я жду Эрлинга в «Манчестер Сити». «МЮ»? Не думаю, что он впишется в игру «красных дьяволов». Также думаю, что ему не подойдет «Ливерпуль». А вот «Сити» ему как раз подходит. «Горожане», скорее всего, станут его новым клубом», - приводит слова Майкла BT Sport.

21-летний скандинавский бомбардир связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Эрланга составляет 150 миллионов евро.