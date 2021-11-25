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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн назвал гранд АПЛ, который подходит Холанну

25 Ноября 2021 • 12:46 Комментировать (1)

Экс-футболист «Реала» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн предположил, где может продолжить карьеру нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн.

«Я жду Эрлинга в «Манчестер Сити». «МЮ»? Не думаю, что он впишется в игру «красных дьяволов». Также думаю, что ему не подойдет «Ливерпуль». А вот «Сити» ему как раз подходит. «Горожане», скорее всего, станут его новым клубом», - приводит слова Майкла BT Sport.

21-летний скандинавский бомбардир связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Эрланга составляет 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Майкл Оуэн Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Feldkurat
25 Ноября 2021 в 13:11
Глупость, команды играющие в тотальное подавление не нуждаются в девятке. Никогда Пеп не играл с девяткой. Джеко чем был плох? Великолепный игрок на позицию. Нет у Пепа стабильной позиции для девятки. И Челси с Лукаку играет слабее, чем без него.
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