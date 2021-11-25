Экс-игрок «Реала»: «Роналду пашет и тащит «МЮ», а Месси стал пешеходом в «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Голландии и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт остался недоволен уровнем игры нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мне абсолютно не нравится игра Лео. Ему нужно понять, чего он хочет от жизни. Пусть либо играет в футбол, либо уходит. Мбаппе и Неймар играют намного лучше.

Просто взгляните на то, как выкладывается Роналду. Криштиану пашет на поле и пытается тащить «МЮ». А Месси стал пешеходом. Мне кажется, что он уже не хочет работать на поле. Это неправильный подход», - цитирует голландца Mundo Deportivo.

Месси присоединился к парижскому гранду прошлым летом, подписав двухлетний контракт.

Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб