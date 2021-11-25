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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Реала»: «Роналду пашет и тащит «МЮ», а Месси стал пешеходом в «ПСЖ»

25 Ноября 2021 • 11:33 Комментировать (2)

Экс-футболист сборной Голландии и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт остался недоволен уровнем игры нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мне абсолютно не нравится игра Лео. Ему нужно понять, чего он хочет от жизни. Пусть либо играет в футбол, либо уходит. Мбаппе и Неймар играют намного лучше.

Просто взгляните на то, как выкладывается Роналду. Криштиану пашет на поле и пытается тащить «МЮ». А Месси стал пешеходом. Мне кажется, что он уже не хочет работать на поле. Это неправильный подход», - цитирует голландца Mundo Deportivo.

Месси присоединился к парижскому гранду прошлым летом, подписав двухлетний контракт.

Месси разочарован трансфером в «ПСЖ» и хочет покинуть клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Рафаэль Ван Дер Ваарт
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Den Ivanuk
25 Ноября 2021 в 13:13
Ага, 1 гол за 7 последних матчей в АПЛ, пипец СR7 тащит)))
Ne gustа
25 Ноября 2021 в 11:55
Эйненей,подземный житель. А шо ему исчо надо ежели замок есть,картохельный похребок есть, халдей Алекс тож имеется.
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