В прошлом году в Англии вышла книга под названием «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад». Автором книги стала журналистка Кэтрин Белтон.

Среди прочего, в книге говорилось о том, что Роман Абрамович покупал футбольный клуб «Челси» в 2003 году после получения соответствующего указания от Владимира Путина. Российский миллиардер Роман Абрамович подал судебный иск, обвинив автора книги в клевете.

Как сообщает Mirror, Высокий суд постановил, что утверждение о покупке Абрамовичем «Челси» по указанию Путина является клеветой. Всего в книге было обнаружено девять клеветнический обвинений в адрес российского бизнесмена.

Суд постановил, что некоторые из частей книги являлись констатацией фактов, а не выражением мнения, как заявляла автор.