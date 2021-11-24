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​Книга «Люди Путина»: Абрамович выиграл суд

24 Ноября 2021 • 16:53 Комментировать

В прошлом году в Англии вышла книга под названием «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад». Автором книги стала журналистка Кэтрин Белтон.

Среди прочего, в книге говорилось о том, что Роман Абрамович покупал футбольный клуб «Челси» в 2003 году после получения соответствующего указания от Владимира Путина. Российский миллиардер Роман Абрамович подал судебный иск, обвинив автора книги в клевете.

Как сообщает Mirror, Высокий суд постановил, что утверждение о покупке Абрамовичем «Челси» по указанию Путина является клеветой. Всего в книге было обнаружено девять клеветнический обвинений в адрес российского бизнесмена.  

Суд постановил, что некоторые из частей книги являлись констатацией фактов, а не выражением мнения, как заявляла автор.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Владимир Путин
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