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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» переключился на Вальверде слухи

24 Ноября 2021 • 15:45 Комментировать (5)

Слухи по поводу нового тренера «Манчестер Юнайтед» появляются чуть ли не каждый час. С кем только не связывают «красных дьяволов». Портал Goal.com, например, сообщает о том, что после отказа «ПСЖ» отпустить Маурисио Почеттино посреди сезона манкунианцы переключились на Эрнесто Вальверде. Идея заключается в том, что испанский специалист провёл у руля «Манчестер Юнайтед» остаток сезона.

Эрнесто Вальверде находится без клуба уже почти два года. В январе 2020 года он покинул тренерское кресло в «Барселоне» после двух с половиной лет работы.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч проведёт 28 ноября против «Челси» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрнесто Вальверде
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
24 Ноября 2021 в 17:36
Дохлый вариант...
Только футбол
24 Ноября 2021 в 16:40
уж лучше пусть Кэррик до лета
ARTUR
24 Ноября 2021 в 16:33
Есть ещё Черчесов
Don sangre
24 Ноября 2021 в 16:40
Вообще не красиво за Барсой объедки подбирать)))))
ARTUR
24 Ноября 2021 в 16:53
))))))) у барсы пока что есть ))
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