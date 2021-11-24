Слухи по поводу нового тренера «Манчестер Юнайтед» появляются чуть ли не каждый час. С кем только не связывают «красных дьяволов». Портал Goal.com, например, сообщает о том, что после отказа «ПСЖ» отпустить Маурисио Почеттино посреди сезона манкунианцы переключились на Эрнесто Вальверде. Идея заключается в том, что испанский специалист провёл у руля «Манчестер Юнайтед» остаток сезона.

Эрнесто Вальверде находится без клуба уже почти два года. В январе 2020 года он покинул тренерское кресло в «Барселоне» после двух с половиной лет работы.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч проведёт 28 ноября против «Челси» в Премьер-лиге.