«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад попрощался с Уле Гуннаром Сульшером. Клуб планирует найти тренера на остаток сезона, и таким тренером может стать Руди Гарсия. Как сообщает The National, «красные дьяволы» уже выходили на 57-летнего французского специалиста.

В пользу Руди Гарсии говорит тот факт, что в настоящий момент он не имеет клуба. Ещё одно преимущество – знание тренером французского, английского, испанского и итальянского языков, которое помогло бы ему найти общий язык со всеми футболистами.

Стоит сказать, что Руди Гарсия за пределами родной Франции работал лишь раз, возглавляя «Рому» в 2013-2016 годах.