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​Эмерсон рассказал о запретах Конте в плане еды

24 Ноября 2021 • 13:26 Комментировать (2)

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон рассказал о запретах Антонио Конте в плане еды. Итальянский тренер принял лондонский клуб несколько недель назад, сменив Нуну Эшпириту.

Одним из продуктов, которые запретил Антонио Конте, является кетчуп.

«Я люблю кетчуп! Но я привык не есть такую еду, так что это не проблема», - высказался Эмерсон для Sky Sports.

Также под запретом в «Тоттенхэме» находится сливочное масло. По словам Эмерсона, Конте подчеркнул важность контроля за жировыми отложениями в организме футболиста.

«Поначалу это было немного сложно, поскольку я никогда не видел подобного подхода. Но такие детали могут иметь решающее значение», - сказал Эмерсон.

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Тоттенхэм Антонио Конте Эмерсон Роял
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Yernurho
24 Ноября 2021 в 13:44
Расскажите Конте что жир из масла не появляется
Манкунианец76
24 Ноября 2021 в 13:43
у нас в Одессе это называется "ПОНТЫ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ")))))
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