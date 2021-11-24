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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» связался с Манчини, но получил отказ слухи

24 Ноября 2021 • 12:44 Комментировать (2)

«Манчестер Юнайтед» работает над поиском нового главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. Журналист Sport Bild Кристиан Фальк на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что клуб связался с Роберто Манчини, возглавляющим сборную Италии. По данным журналиста, Манчини сказал «нет» «красным дьяволам» - тренер сосредоточен на задаче вывести итальянскую национальную команду на чемпионат мира.

Напомним, что в марте сборная Италии примет участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале итальянцы сыграют на своём поле с одним из следующих соперников: Турция, Чехия, Австрия, Украина, Польша, Северная Македония.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Роберто Манчини
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
24 Ноября 2021 в 15:11
Расслабься дружище, время Фергюссона прошло давно, а значит и время продажных судьишек которые тащили манков как могли. Всё, пришло время Челси, Ливера и Сити.
Манкунианец76
24 Ноября 2021 в 13:47
Вот вы знаете,дорогие друзья,я очень сильно и долго люблю нашу команду,но последнее время,скауты и руководство клуба,с поиском тренера,напоминают голодную привокзальную шалаву,с нытьем типа возьмите меня хоть кто нибудь,воспользуйтесь,а то мне кушать нечего!!!Фу,аж противно!!Вы,козлы,еще в Украине или в российском РФПЛ пошукайте тренеров((((В Катаре,Китае,США!!!!
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