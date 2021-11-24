«Манчестер Юнайтед» работает над поиском нового главного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера. Журналист Sport Bild Кристиан Фальк на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что клуб связался с Роберто Манчини, возглавляющим сборную Италии. По данным журналиста, Манчини сказал «нет» «красным дьяволам» - тренер сосредоточен на задаче вывести итальянскую национальную команду на чемпионат мира.

Напомним, что в марте сборная Италии примет участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале итальянцы сыграют на своём поле с одним из следующих соперников: Турция, Чехия, Австрия, Украина, Польша, Северная Македония.