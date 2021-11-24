Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 358 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» повесил ценник на Баркли

24 Ноября 2021 • 12:38 Комментировать

Росс Баркли в сезоне 2021/2022 провёл на поле только 238 минут в восьми матчах. «Челси» готов продать 27-летнего полузащитника, если получит за него 14 миллионов фунтов (примерно 16,7 миллиона евро). Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

Летом слухи связывали Росса Баркли со многими английскими клубами более низкого уровня, чем «Челси». Тем не менее, трансфер полузащитника так и не состоялся.

Росс Баркли известен главным образом по выступлениям за родной «Эвертон». В футболке «ирисок» полузащитник провёл во всех турнирах 179 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 28 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Росс Баркли Трансферы футбола - зима 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Ноября
14:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» вышел на Руди Гарсию слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Эмерсон рассказал о запретах Конте в плане еды 2
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Милан» - очередной претендент на Ляказетта
12:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» связался с Манчини, но получил отказ 2 слухи
12:38 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» повесил ценник на Баркли
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выделит 80 млн евро на трансфер Влаховича 2
09:58 · Англия. Премьер-лига
​Канте и Чилуэлл угодили в лазарет «Челси» 2
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет арендовать двух игроков «Челси»
23 Ноября
20:49 · Англия. Премьер-лига
Помощники Сульшера в «МЮ» удивили Скоулза 5
20:34 · Англия. Премьер-лига
«Я с Парижем» - Почеттино отреагировал на слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»
20:20 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может возглавить экс-тренер «Барселоны» 2
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Клопп после вопроса о Сульшере: «Извините, я не думаю о «Манчестер Юнайтед»
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Тренеры могут быть топовыми даже без титулов» 1
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «То, что сделали Роналду и Месси, повторить практически невозможно» 2
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон продавливает Стива Брюса на должность тренера «Манчестер Юнайтед» 9 слухи
Все новости
Рекомендуем