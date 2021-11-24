​«Челси» повесил ценник на Баркли

Росс Баркли в сезоне 2021/2022 провёл на поле только 238 минут в восьми матчах. «Челси» готов продать 27-летнего полузащитника, если получит за него 14 миллионов фунтов (примерно 16,7 миллиона евро). Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

Летом слухи связывали Росса Баркли со многими английскими клубами более низкого уровня, чем «Челси». Тем не менее, трансфер полузащитника так и не состоялся.

Росс Баркли известен главным образом по выступлениям за родной «Эвертон». В футболке «ирисок» полузащитник провёл во всех турнирах 179 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 28 результативных передач.