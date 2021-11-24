«Ньюкасл» выделит 80 млн евро на трансфер Влаховича

Сербский голеадор Душан Влахович, правами на которого владеет «Фиорентина», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге, об этом сообщается на страницах Football-Italia.

По сообщениям журналистов, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Ньюкасл». Новое руководство аутсайдера чемпионата Англии готово выделить на приобретение Душана 80 миллионов евро.

«Сороки» намерены перехватить форварда у туринского «Ювентуса». Ранее в СМИ сообщалось, что «старая синьора» достигла предварительной договоренности с игроком.

В этом сезоне Влахович забил десять голов в 13 поединках Серии А.