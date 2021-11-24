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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» выделит 80 млн евро на трансфер Влаховича

24 Ноября 2021 • 10:46 Комментировать (1)

Сербский голеадор Душан Влахович, правами на которого владеет «Фиорентина», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге, об этом сообщается на страницах Football-Italia.

По сообщениям журналистов, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Ньюкасл». Новое руководство аутсайдера чемпионата Англии готово выделить на приобретение Душана 80 миллионов евро.

«Сороки» намерены перехватить форварда у туринского «Ювентуса». Ранее в СМИ сообщалось, что «старая синьора» достигла предварительной договоренности с игроком.

В этом сезоне Влахович забил десять голов в 13 поединках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Евгений Кошевой
24 Ноября 2021 в 11:13
Наконец-то годный контент! Только вряд ли Душан в полу-чемпионшипную команду пойдет)
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