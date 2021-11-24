«Барселона» хочет арендовать двух игроков «Челси»

Каталонская «Барселона» намерена усилить атакующий потенциал команды в зимнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты телеканала ESPN.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» планируют закупиться в английской Премьер-лиге. В шорт-листе приоритетных трансферов клуба фигурируют два футболиста лондонского «Челси». Каталонцы хотят подписать немца Тимо Вернера и марокканца Хакима Зиеша.

Руководство «сине-гранатовых» планирует оформить аренду вышеназванных игроков до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Барселона» испытывает нехватку игроков в нападении из-за постоянных травм Ансу Фати, а также проблем Серхио Агуэро. Голландец Люк де Йонг и вовсе не подходит под игровую концепцию нового тренерского штаба.