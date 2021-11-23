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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп после вопроса о Сульшере: «Извините, я не думаю о «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2021 • 18:38 Комментировать

На вторничной пресс-конференции в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп получил вопрос об увольнении Уле Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед», случившегося на днях.

«Извините, я ни секунды не думаю о «Манчестер Юнайтед», - ответил Клопп и быстро закрыл эту тему.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку на следующий день после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Уотфорда» в чемпионате со счётом 1:4. «Красные дьяволы» располагаются лишь на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Уле Гуннар Сульшер
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