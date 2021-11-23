​Гвардиола: «Тренеры могут быть топовыми даже без титулов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что уровень тренера определяется его титулами.

«Я уверен, что тренеры становятся лучше из года в год. Каждый сезон чему-то тебя учит. Уверен, что Маурисио Почеттино – отличный тренер», - сказал Гвардиола на пресс-конференции, когда ему задали вопрос о ситуации с тренером «Манчестер Юнайтед».

«Можно быть топ-тренером даже без титулов. Некоторые тренер имеют больше шансов на трофей, потому что они работают в топ-клубе с хорошими инвестициями и лучшими игроками. Если тренер работает в командах низшего класса, это не означает, что они не могут быть отличными специалистами», - отметил рулевой «Манчестер Сити».