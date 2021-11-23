«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в «Барселоне»

Не так давно в СМИ появился слух о том, что новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не заинтересован в услугах голландского хавбека Френки де Йонга. Испанский тренер решил расстаться с футболистом в январское трансферное окно.

Этой ситуацией планирует воспользоваться «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail. «Красные дьяволы» подыскивают замену Полю Погба, который морочит голову манкунианцам в вопросе пролонгации сотрудничества. Контракт француза истекает летом следующего года.

Стоит отметить, что «МЮ» будет нелегко заполучить Френки, поскольку глаз на него положил и «Манчестер Сити». «Горожане» готовы выделить на покупку голландца 90 миллионов евро.