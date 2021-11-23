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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в «Барселоне»

23 Ноября 2021 • 13:54 Комментировать (3)

Не так давно в СМИ появился слух о том, что новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не заинтересован в услугах голландского хавбека Френки де Йонга. Испанский тренер решил расстаться с футболистом в январское трансферное окно.

Этой ситуацией планирует воспользоваться «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail. «Красные дьяволы» подыскивают замену Полю Погба, который морочит голову манкунианцам в вопросе пролонгации сотрудничества. Контракт француза истекает летом следующего года.

Стоит отметить, что «МЮ» будет нелегко заполучить Френки, поскольку глаз на него положил и «Манчестер Сити». «Горожане» готовы выделить на покупку голландца 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Френки де Йонг
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
23 Ноября 2021 в 14:06
Ну если Поч откажется от услуг половины бездельников МЮ,которые"играют" в полузащите,то почму бы и не взять Де Йонга.Вопрос лишь в его травматичности,а АПЛ на порядок быстрее и травмоопаснее чемпионат,чем Ла Лига....посмотрим,посмотрим,тут главное с тренером определиться,но как по мне,процентов на семьдесят уже трансфер Поча к нам согласован,да и бежать ему сейчас из ПСЖ нужно....
Ale10JUFC
23 Ноября 2021 в 14:49
Честно говоря не верится в слухи про то ,что Хави против Де Йонга в команде.
Altmax
23 Ноября 2021 в 15:45
Тем более был прецендент, когда Тухель вполне быстро собрал шмотки и покинул этот недоклуб посреди сезона.
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