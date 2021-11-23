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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Эвертон» может сменить Бенитеса на Эшпириту слухи

23 Ноября 2021 • 13:47 Комментировать
Брентфорд
...
Эвертон
2.35 3.30 3.10
28.11 17:00

Следующая тренерская отставка в английской Премьер-лиге может произойти в «Эвертоне». Команда Рафаэля Бенитеса не побеждала в чемпионате уже два месяца и, как следствие, опустилась на одиннадцатое место в турнирной таблице.

Слухи говорят о том, что в «Эвертоне» уже прорабатывают возможную отставку Рафаэля Бенитеса. Как сообщает CaughtOffside, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с назначением Нуну Эшпириту. Португалец недавно остался без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

Ближайший матч Премьер-лиги «Эвертон» проведёт 28 ноября. Команда Рафаэля Бенитеса сыграет в гостях у «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Нуну Эшпириту Санту
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