Следующая тренерская отставка в английской Премьер-лиге может произойти в «Эвертоне». Команда Рафаэля Бенитеса не побеждала в чемпионате уже два месяца и, как следствие, опустилась на одиннадцатое место в турнирной таблице.

Слухи говорят о том, что в «Эвертоне» уже прорабатывают возможную отставку Рафаэля Бенитеса. Как сообщает CaughtOffside, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с назначением Нуну Эшпириту. Португалец недавно остался без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

Ближайший матч Премьер-лиги «Эвертон» проведёт 28 ноября. Команда Рафаэля Бенитеса сыграет в гостях у «Брентфорда».