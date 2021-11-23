​Ибрагимович: В «Манчестер Юнайтед» живут прошлым

Златан Ибрагимович, которому довелось поиграть за «Манчестер Юнайтед», высказался по поводу проблем клуба. Швед считает, что в английском клубе живут прошлым.

«Они слишком много говорят о прошлом. Когда я пришёл туда, я сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и писать свою историю». Когда у тебя большая история, это превращается в петлю. Нужно думать о настоящем, либо тебе следует пойти в больницу и промыть мозги», - высказался Ибрагимович для The Guardian.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 2012/2013 под руководством Алекса Фергюсона.