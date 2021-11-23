Поговаривают, что следующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Маурисио Почеттино. По некоторым данным, аргентинский тренер готов сменить «ПСЖ» на «МЮ» уже посреди сезона. В таком случае «красным дьяволам» придётся выплатить парижанам компенсацию в размере 10 миллионов фунтов (почти 12 миллионов евро). Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Отмечается, что летом сумма компенсации уменьшится почти вдвое, поскольку до истечения срока контракта Маурисио Почеттино с «ПСЖ» останется всего год.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» сообщили о планах найти тренера, который будет работать с командой до конца сезона.