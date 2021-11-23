​Месси высказался о своём противостоянии с Роналду

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался о Криштиану Роналду и о своём противостоянии с ним.

«Роналду уже знал «Манчестер Юнайтед», но это было на другом этапе, и теперь он впечатляюще адаптировался. Он сразу начал забивать голы, не испытав проблем. У «МЮ» в АПЛ дела идут не так хорошо, как ожидалось, но это сложный чемпионат, в котором всё может измениться. После декабря всё может пойти иначе.

Скучаю ли я по противостоянию с Роналду? Прошло много времени с тех пор, как мы перестали играть в одной лиге. Мы соревновались как индивидуально, так и на командном уровне. Это была очень красивая сцена для нас и для фанатов. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола», - цитирует Месси Marca.