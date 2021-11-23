Уле Гуннар Сульшер на днях был уволен из «Манчестер Юнайтед» на фоне неудовлетворительных результатов. В норвежском Кристиансунне, родном городе Сульшера, эффектно поддержали тренера. На возвышенности над домами появилась подсвечиваемая надпись: «Легенда номер 20». Соответствующее фото было опубликовано в сети на открытом портале reditt.

Стоит сказать, что за «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в своё время играл под номером 20.

После отставки Уле Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» на временной основе принял Майкл Кэррик. Во вторник «красные дьяволы» сыграют против «Вильярреала» в Лиге чемпионов. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.