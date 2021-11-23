Тюремная роба вместо футбольной формы: Футболисты, которые отправились за решётку и погубили свою карьеру

На днях на канале Евгения Савина «Красава» вышел ролик о бывшем футболисте московского «Динамо» Александре Ильине, по вине которого в 2015 году в результате ДТП погибли два человека. Александра приговорили к пяти годам тюрьмы. Некогда подающий надежды молодой игрок погубил не только свою карьеру, но и жизни ни в чём не повинных людей. Не так давно Ильин вышел на свободу и продолжил играть в футбол в составе подмосковного «Знамени труда». Саша должен был блистать в РПЛ, но, к сожалению, известность пришла к нему за пределами футбольного поля. Сегодня мы решили вспомнить ещё несколько случаев, когда футболисты уничтожили свою карьеру, а в некоторых случаях и погубили жизни других людей, совершив глупые и необдуманные поступки.

Адам Джонсон

Начнём с Адама Джонсона, бывшего игрока «Сандерленда», «Мидлсбро», «Манчестер Сити». Невероятного потенциала футболист классно начал карьеру в «Мидлсбро». В сезоне 2009/10 стал важной частью клуба, сместив из состава Стюарта Даунинга, который впоследствии ушёл в «Астон Виллу». 1 февраля 2010 года был подписан контракт на 6 миллионов фунтов и сроком на 4,5 года с «Манчестер Сити», который в то время начал становиться грозной силой европейского футбола. За два с половиной года в составе «горожан» Джонсон забил 11 мячей и отдал 9 голевых пасов. В 2012 году пошли разговоры об уходе футболиста из клуба – им интересовались такие команды, как «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Сандерленд». К последней Адам Джонсон и присоединился перед стартом сезона 2012/13. В 2015 году, будучи игроком «чёрных котов», Джонсон познакомился с одной из фанаток, с которой у них произошла интимная связь, несмотря на то, что Адам был женат. Впоследствии оказалось, что девушке было всего 15 лет. Адам был осуждён за педофилию и приговорён к шести годам тюремного заключения. Казалось бы, у тебя есть всё: семья, дом, хороший доход, но Адам Джонсон всё разрушил из-за пристрастия к алкоголю и разгульному образу жизни.

В тюрьме знали, за что привезли футболиста, поэтому в его адрес сразу начали поступать угрозы, а однажды бывшего игрока сборной Англии чуть не зарезали в душевой, порезав лицо.

Ради безопасности Джонсона перевели в другую тюрьму, где он работал парикмахером и уборщиком. За примерное поведение Адама выпустили через три года, вместо положенных шести. В футбол возвращаться не спешит, да и куда его возьмут с такой

репутацией.

Эндрю Холл

Невероятно жестокий эпизод, от которого кровь стынет в жилах, произошёл в Англии в 2012 году. Молодой футболист «Сток Сити» Эндрю Холл являлся подающим надежды игроком «гончаров», который должен был подписать свой первый профессиональный контракт. Сам Тони Пьюлис, который на тот момент являлся тренером «Стока», выделял Эндрю. Успешной карьере не суждено было свершиться. На одной из вечеринок Холл повздорил с 15-летней девушкой на почве ревности, после чего нанёс ей около 60 ударов ножом. После случившегося парень пошёл и рассказал всё своим друзьям. Эндрю Холл был сразу задержан сотрудниками полиции, в отделении он сознался в убийстве, а позже был приговорён к пожизненному заключению.

Тебе 18 лет, на носу контракт с клубом из АПЛ, большое будущее, но всё перечеркнул тот злополучный вечер, в котором оборвалась жизнь совсем юной девушки.

Люк Маккормик

В 2008 году вратарю английского «Плимута» Люку Маккормику было 25 лет. Ещё совсем молодой по вратарским меркам футболист играл в Чемпионшипе и мог надеяться на добротную карьеру. Ранее вратарь вызывался в молодежную сборную Англии, несколько раз признавался лучшим молодым футболистом «Плимута». Впереди было ещё много футбольных лет, строй свою карьеру, тем более талант имеется. Но роковой день настал 6 июня 2008 года. Маккормик был на свадьбе у друга, после чего сел в нетрезвом состоянии за руль своего автомобиля и отправился в Ковентри. Превышенная в два раза норма алкоголя в крови не дала Люку добраться до пункта назначения. До своей цели не доехал и автомобиль с братьями Беном и Аароном, которых вёз их отец. Произошла авария, которая унесла жизни двух маленьких детей, а их отец остался инвалидом.

Футболист был взят под стражу, а на суде твердил о том, что виноват, что просто заснул за рулём. К сожалению, чувство вины не вернёт к жизни двух людей. Этот опрометчивый поступок оставил отца без детей, а самого Маккормика без свободы – он был приговорён к 7 годам и 4 месяцам заключения.

Спустя 4 года Маккормика выпустили по УДО, и ему даже удалось вернуться в профессиональный футбол. Правда, выше третьего по силе дивизиона Англии он уже не поднимался, несколько раз возвращаясь в «Плимут», некоторое время провёл в «Оксфорде» и «Суиндоне». От былых амбиций не осталось и следа…

Рубен Семеду

Следующим в нашем списке осуждённых будет Рубен Семеду. Этот португальский защитник должен был стать «будущим сборной» – так говорил знаменитый тренер Жорже Жезуш.

Когда Семеду был в «Спортинге», на него охотились клубы АПЛ, в «Саутгемптоне» Рубен должен был заменить Вирджила Ван Дейка, но не срослось. В конечном итоге защитник перешёл в «Вильярреал», где начались злоключения нашего персонажа.

Закрутилось всё в 2018 году, с тусовки в клубе после матча Ла Лиги с «Барселоной». Семеду отдыхал с друзьями, не обошлось без алкогольных напитков.В какой-то момент у него возник конфликт с одним из посетителей клуба, драки удалось избежать благодаря товарищам Рубена, которые успокоили защитника «жёлтой субмарины». Далее, в качестве извинений, футболист предложил обидчику свою футболку и пригласил к автомобилю на парковке. Выйдя на парковку, потерпевший вместо футболки в качестве презента получил бутылкой по голове. Удивительно то, что на этом Семеду не остановился. Через пару недель Рубен, уже в другом месте и с другими людьми, угрожал своему новому обидчику пистолетом за то, что его выгоняли из заведения, которое закрывалось.

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Клуб санкций никаких не применил к футболисту до окончания расследования. Семеду времени зря не терял и совершил третье преступление: на сей раз он со своим двоюродным братом проник с целью ограбления в дом к человеку, с которым имел общие дела. В суде утверждалось, что хозяина дома избили, угрожали пистолетом, хотели отрезать пальцы. Далее злоумышленники вынесли ноутбук, деньги и часы. Во время расследования пострадавший сразу указал на Семеду. Во время обыска в доме футболиста был найден пистолет. Только после этого «Вильярреал» в одностороннем порядке разорвал контракт с защитником. Семеду отправился в тюрьму на 5 месяцев, так как сотрудничал со следствием. Освободившись, футболист вернулся на футбольное поле в футболке «Уэски».

Сейчас Рубен Семеду играет в чемпионате Греции за «Олимпиакос». В августе текущего года игрока снова задерживали по подозрению в изнасиловании, но обвинения не подтвердились.

Так бывает, отвратительный характер ломает перспективную карьеру. Сейчас о переходе в топ-клуб португалец может только мечтать. Посмотрим, сможет ли он исправить ситуацию. Сейчас игроку 27 лет.

Гарри Магуайр

Стоит упомянуть тех, кому повезло больше, и они сохранили свою карьеру. Например, защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр мог отправиться в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений, сопротивление при аресте и дачу взятки. Всё это произошло в Греции летом 2020 года. Магуайр с сестрой и друзьями были на отдыхе, возле одного из баров у футболиста возникла словесная перепалка с группой британцев. На оскорбления Харри ответил кулаками, в ходе конфликта сестра защитника сборной Англии получила небольшое ранение острым предметом. Ребята собирались отправиться в больницу, но прибывшие сотрудники полиции задержали Магуайра и его компанию. Англичанин, будучи в наручниках, оказал сопротивление и нанес представителю власти травмы.

Магуайр получил 21 месяц условного заключения, на время лишился места в составе сборной по решению тренера Гарета Саутгейта. Будем надеяться, что данный эпизод был единичным в жизни защитника, и впредь Харри будет держаться подальше от конфликтных ситуаций.

Люка Эрнандес

Также совсем недавно в неприятную историю влип защитник «Баварии» Люка Эрнандес. Футболисту грозил год заключения за ссору со своей женой и рукоприкладство, вот только дело было 4 года назад, а подробности выяснились лишь в этом году.

По решению суда, виновными были признаны обе стороны конфликта, паре назначили общественные работы и запретили видеться полгода. Но пара успела помириться и раньше положенного срока отправилась на отдых, что повлекло за собой неприятные последствия: Люка был обвинён в нарушении судебного запрета. Испанец мог сесть в тюрьму, но, как и в случае с Харри Магуайром, отделался испытательным сроком на 4 года.

По сути, Эрнандес мог отправиться в заключение за медовый месяц со своей женой… В следующий раз будут думать, прежде чем ругаться.

Грустно осознавать, чего могли добиться ребята, если бы не ошибки, которые они совершили. По своей вине ломают и свои и чужие жизни.

Скворцов Александр