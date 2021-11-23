Брендан Роджерс успел опровергнуть слухи о своём возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», но слухи на этот счёт продолжают появляться. По данным The Sun, «красные дьяволы» готовы выплатить «Лестеру» 8 миллионов фунтов (9,5 миллиона евро) компенсации за переход североирландского тренера.

Отмечается, что в действующем контракте Брендана Роджерса с «Лестером» есть пункт, позволяющий ему контактировать с рядом клубов, в том числе с «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что с «Манчестер Юнайтед» слухи также активно связывают Маурисио Почеттино, ныне работающего с «ПСЖ».