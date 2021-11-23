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​«Манчестер Юнайтед» готов выплатить 9,5 млн евро за Роджерса слухи

23 Ноября 2021 • 10:35 Комментировать (2)

Брендан Роджерс успел опровергнуть слухи о своём возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», но слухи на этот счёт продолжают появляться. По данным The Sun, «красные дьяволы» готовы выплатить «Лестеру» 8 миллионов фунтов (9,5 миллиона евро) компенсации за переход североирландского тренера.

Отмечается, что в действующем контракте Брендана Роджерса с «Лестером» есть пункт, позволяющий ему контактировать с рядом клубов, в том числе с «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что с «Манчестер Юнайтед» слухи также активно связывают Маурисио Почеттино, ныне работающего с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Брендан Роджерс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
23 Ноября 2021 в 13:06
За это все должен заплатить виновник всего - португальский петух и болбатун.... Засучив рукава, он должен залезть в свой карман.... А-ха-ха-ха...
Ale10JUFC
23 Ноября 2021 в 12:11
Роджерс в МЮ = Мойес в Мю, версия 2.0
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