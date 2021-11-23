«Реал» определился с альтернативой Погба

Руководство «Реала» подыскивает усиление в среднюю линию команды. Согласно сведениям Todofichajes, в поле зрения «королевского» клуба находится сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич, правами на которого владеет римский «Лацио».

«Бланкос» рассматривают Сергея в качестве альтернативы Полю Погба, трансфер которого находится под вопросом. Француз пока не дал окончательного решения по своему будущему в «Манчестер Юнайтед».

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего серба составляет 70 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с итальянским клубом рассчитано до середины 2024 года.