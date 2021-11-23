Конте хочет увести игрока у Моуринью

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло может покинуть «Рому» и перебраться в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм».

По сообщениям Todofichajes, новый рулевой «шпор» Антонио Конте выступает инициатором сделки. Специалист является поклонником таланта Дзаньоло, он хотел подписать игрока еще в период своего пребывания в миланском «Интере».

По оценке Transfermarkt, стоимость Николы составляет 40 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения 22-летнего полузащитника с римлянами истекает летом 2024 года.