Ван де Бек выбрал новый клуб

Будущее голландского хавбека Донни ван де Бека постепенно проясняется. Игрок наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, поскольку так и не смог заиграть в манкунианском коллективе.

Журналистам Todofichajes стало известно, где может продолжить карьеру полузащитник. Ван де Бека привлекает вариант продолжения карьеры в лондонском «Арсенале». «Канониры» ранее заявили об интересе к Донни, и голландец готов провести переговоры о сотрудничестве.

Если верить источнику, ван де Бек уже попросил руководство «Юнайтед» посодействовать этому трансферу.

Донни перешел в «МЮ» летом прошлого года, подписав контракт на пять лет. Его нынешняя стоимость оценивается в 25 миллионов евро.