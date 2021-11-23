«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Реала»

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, успешно выступающий в текущем сезоне за мадридский «Реал», оказался в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям журналистов El Nacional, «красные дьяволы» готовы побороться за игрока, предоставив ему более выгодные условия, нежели в «королевском» клубе.

Впрочем, мадридский гранд вряд ли захочет отпускать игрока, контракт которого рассчитан еще на 2,5 года. Кроме того, испанцы готовы продлить соглашение и прописать в нем клаузулу один миллиард евро, о чем сообщалось ранее.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 21-летний нападающий провел 13 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и двумя ассистами.