Фернандеш - об отставке Сульшера: «В этой ситуации виноваты все»

Португальский хавбек Бруну Фернандеш отреагировал на увольнение норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого «Манчестер Юнайтед».

«В этой ситуации виноваты абсолютно все. Сульшер многое сделал для меня, поэтому обычной благодарности всегда будет мало. Спасибо за веру в меня и за шанс играть в этом клубе. Хочу пожелать ему всего самого лучшего», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Норвежский специалист занимал пост наставника «красных дьяволов» с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ команда демонстрирует плохие результаты, из-за чего руководство приняло решение попрощаться с тренером.