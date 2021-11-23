Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 173 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш - об отставке Сульшера: «В этой ситуации виноваты все»

23 Ноября 2021 • 09:13 Комментировать

Португальский хавбек Бруну Фернандеш отреагировал на увольнение норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого «Манчестер Юнайтед».

«В этой ситуации виноваты абсолютно все. Сульшер многое сделал для меня, поэтому обычной благодарности всегда будет мало. Спасибо за веру в меня и за шанс играть в этом клубе. Хочу пожелать ему всего самого лучшего», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Норвежский специалист занимал пост наставника «красных дьяволов» с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ команда демонстрирует плохие результаты, из-за чего руководство приняло решение попрощаться с тренером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уле Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
09:45 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет увести игрока у Моуринью
09:36 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек выбрал новый клуб
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Реала»
09:13 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш - об отставке Сульшера: «В этой ситуации виноваты все»
09:08 · Англия. Премьер-лига
​Пау Торрес объяснил, почему не перешёл в «Тоттенхэм»
08:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потеряет миллионы из-за новых контрактов с тренерским штабом слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обсудил с «Манчестер Юнайтед» возможное сотрудничество 1 слухи
22 Ноября
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Это абсурд»: Лопетеги отреагировал на слухи о назначении в «МЮ»
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Посмотрите на них и сделайте наоборот»: Каррагер снова шутит над «МЮ»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Конте интересен защитник «Барселоны» 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Просто хаос»: Рио Фердинанд раскритиковал руководство «МЮ» 2
20:44 · Англия. Премьер-лига
Кэррик – о Сульшере: «Он расплатился за всех»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» сыграл Короля Артура в новом ролике PariMatch
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Грановская – лучший менеджер года в Европе по версии Tuttosport 1
19:14 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: «Готов тренировать «Манчестер Юнайтед» столько, сколько понадобится» 4
Все новости
Рекомендуем