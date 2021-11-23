​Пау Торрес объяснил, почему не перешёл в «Тоттенхэм»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес объяснил, почему он не перешёл в «Тоттенхэм» летом, несмотря на интерес из северного Лондона.

«Желание играть в Лиге чемпионов с командой из моего родного города было выше всего остального. Президент не оказывал на меня давления, хотя клуб мог заработать много денег. Я оценил это», - слова Торреса приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на The Guardian.

Во вторник, 23 ноября, «Вильярреал» в Лиге чемпионов проведёт домашний матч против «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.